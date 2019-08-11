، مظلة تقتل فتى أمريكيًّا "بطريقة بشعة" على الشاطئ ،

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تحوّلت نزهة عائلة أمريكية على أحد شواطئ ولاية ماساشوستس إلى مأساة مرعبة، أصيب فيها اثنان من أفراد العائلة؛ لكن الأمر الأكثر إيلامًا كان من نصيب فتى عمره 13 عامًا.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، السبت، أن عائلة من ولاية فلوريدا كانت في أحد شواطئ ولاية ماساشوستس عندما وقع الحادث الأليم.
وقال شهود عيان: إن المظلة التي كانت تحمي العائلة من الشمس طارت بسبب الهواء، وضربت امرأتين؛ فيما اخترق رأس عصاها المدبب جسم الفتى الذي تعرض لإصابة بالغة، وأضاف أحد الشهود: "لقد كانت الدماء في كل مكان".
ونُقِل الفتى الذي أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى؛ حيث أعلن هناك عن وفاته، حسب "سكاي نيوز عربية".
وذكرت الشرطة الأمريكية أن الحادث وقع بعد ظهيرة الجمعة؛ حيث تَلَقّت بلاغًا بالواقعة التي حدثت على شاطئ "غود هاربور بيتش".
مظلة تقتل فتى أمريكيًّا "بطريقة بشعة" على الشاطئصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-11
تحوّلت نزهة عائلة أمريكية على أحد شواطئ ولاية ماساشوستس إلى مأساة مرعبة، أصيب فيها اثنان من أفراد العائلة؛ لكن الأمر الأكثر إيلامًا كان من نصيب فتى عمره 13 عامًا.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، السبت، أن عائلة من ولاية فلوريدا كانت في أحد شواطئ ولاية ماساشوستس عندما وقع الحادث الأليم.
وقال شهود عيان: إن المظلة التي كانت تحمي العائلة من الشمس طارت بسبب الهواء، وضربت امرأتين؛ فيما اخترق رأس عصاها المدبب جسم الفتى الذي تعرض لإصابة بالغة، وأضاف أحد الشهود: "لقد كانت الدماء في كل مكان".
ونُقِل الفتى الذي أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى؛ حيث أعلن هناك عن وفاته، حسب "سكاي نيوز عربية".
وذكرت الشرطة الأمريكية أن الحادث وقع بعد ظهيرة الجمعة؛ حيث تَلَقّت بلاغًا بالواقعة التي حدثت على شاطئ "غود هاربور بيتش".
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:55 AM
أحد الشهود: "كانت الدماء في كل مكان"
تحوّلت نزهة عائلة أمريكية على أحد شواطئ ولاية ماساشوستس إلى مأساة مرعبة، أصيب فيها اثنان من أفراد العائلة؛ لكن الأمر الأكثر إيلامًا كان من نصيب فتى عمره 13 عامًا.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، السبت، أن عائلة من ولاية فلوريدا كانت في أحد شواطئ ولاية ماساشوستس عندما وقع الحادث الأليم.
وقال شهود عيان: إن المظلة التي كانت تحمي العائلة من الشمس طارت بسبب الهواء، وضربت امرأتين؛ فيما اخترق رأس عصاها المدبب جسم الفتى الذي تعرض لإصابة بالغة، وأضاف أحد الشهود: "لقد كانت الدماء في كل مكان".
ونُقِل الفتى الذي أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى؛ حيث أعلن هناك عن وفاته، حسب "سكاي نيوز عربية".
وذكرت الشرطة الأمريكية أن الحادث وقع بعد ظهيرة الجمعة؛ حيث تَلَقّت بلاغًا بالواقعة التي حدثت على شاطئ "غود هاربور بيتش".
، مظلة تقتل فتى أمريكيًّا "بطريقة بشعة" على الشاطئ ،
المصدر : الخليج 365
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