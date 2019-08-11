، "بوتين" يهنئ بالعيد الأضحى: حياة المسلمين مليئة بالأعمال الطيبة ،

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى.
وبحسب سبوتنيك عربي قال بوتين على الموقع الإلكتروني للكرملين: "إنه لمن دواعي السرور أن يعتز المسلمون الروس بالتراث الثقافي والروحي الغني لآبائهم وأجدادهم، ويقومون بتربية وتعليم الجيل الشاب احترام تاريخ أسلافهم وتقاليدهم وعاداتهم. إن حياة الجالية المسلمة مليئة بالأعمال الطيبة والكثير من الاهتمام لتنفيذ المبادرات الاجتماعية والتعليمية والتنويرية".
وأضاف بوتين أن مساهمة المنظمات الإسلامية قيمة في تطوير "تعاون مثمر مع مؤسسات الدولة والعامة"، وكذلك في الحفاظ على "الحوار بين الأعراق والأديان" في روسيا.
"بوتين" يهنئ بالعيد الأضحى: حياة المسلمين مليئة بالأعمال الطيبةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-11
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى.
وبحسب سبوتنيك عربي قال بوتين على الموقع الإلكتروني للكرملين: "إنه لمن دواعي السرور أن يعتز المسلمون الروس بالتراث الثقافي والروحي الغني لآبائهم وأجدادهم، ويقومون بتربية وتعليم الجيل الشاب احترام تاريخ أسلافهم وتقاليدهم وعاداتهم. إن حياة الجالية المسلمة مليئة بالأعمال الطيبة والكثير من الاهتمام لتنفيذ المبادرات الاجتماعية والتعليمية والتنويرية".
وأضاف بوتين أن مساهمة المنظمات الإسلامية قيمة في تطوير "تعاون مثمر مع مؤسسات الدولة والعامة"، وكذلك في الحفاظ على "الحوار بين الأعراق والأديان" في روسيا.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:41 AM
قال: سعيد باعتزاز المسلمين الروس بتراثهم الثقافي والروحي الغني
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى.
وبحسب سبوتنيك عربي قال بوتين على الموقع الإلكتروني للكرملين: "إنه لمن دواعي السرور أن يعتز المسلمون الروس بالتراث الثقافي والروحي الغني لآبائهم وأجدادهم، ويقومون بتربية وتعليم الجيل الشاب احترام تاريخ أسلافهم وتقاليدهم وعاداتهم. إن حياة الجالية المسلمة مليئة بالأعمال الطيبة والكثير من الاهتمام لتنفيذ المبادرات الاجتماعية والتعليمية والتنويرية".
وأضاف بوتين أن مساهمة المنظمات الإسلامية قيمة في تطوير "تعاون مثمر مع مؤسسات الدولة والعامة"، وكذلك في الحفاظ على "الحوار بين الأعراق والأديان" في روسيا.
، "بوتين" يهنئ بالعيد الأضحى: حياة المسلمين مليئة بالأعمال الطيبة ،
المصدر : الخليج 365
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