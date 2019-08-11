، هواتف آيفون تتحدى "القراصنة".. وآبل: اكتشف ثغرة واربح مليون دولار ،

- 1/2
- 2/2
أعلنت شركة "أبل" الأميركية، أنها ستقدم نسخاً معدلة من هواتف "آيفون" لباحثين في الأمن المعلوماتي، حتى تساعدهم على رصد الثغرات.
وبحسب ما نقل موقع "بزنس إنسايدر"، فإن "أبل" أعلنت عن طرح هذه الأجهزة خلال مؤتمر "القبعات السوداء" الذي أقيم الخميس الماضي.
ووفقاً لسكاي نيوز عربية اعتادت "أبل" على تقديم دعم للباحثين حتى يساعدوها على اكتشاف أي ثغرات محتملة في منتجاتها، لكن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها نسخاً معدلة من آيفون.
وسيجري منح الهواتف المعدلة في إطار برنامج بحثي يركز على درجة الأمان في نظام تشغيل "آيفون" أي "إي أو إس"، ويمنح تعويضاً لكل من يبلغ عن ثغرة.
وتتيح "أبل" إمكانية التبليغ لكل باحث في الأمن المعلوماتي، لكن شريطة أن يثبت سجلاً من المساهمات في هذا المجال.
ومن مزايا هذه الأجهزة المعدلة لـ"آيفون"، أنها ستجعل الباحثين أكثر قدرة على رصد الثغرات، كما سيكون استخدام الأجهزة أكثر سهولة مقارنة بالهواتف العادية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت "أبل" تخصيص مكافأة مليون دولار لكل باحث يكتشف إمكانية للتحكم في هاتف "آيفون"، دون أي تفاعل أو إذن من الشخص الذي يملك الجهاز.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 11:43 AM
قدمت نسخاً معدلة لباحثين في أمن المعلومات للتأكد من أمان نظام التشغيلهواتف آيفون تتحدى "القراصنة".. وآبل: اكتشف ثغرة واربح مليون دولار
أعلنت شركة "أبل" الأميركية، أنها ستقدم نسخاً معدلة من هواتف "آيفون" لباحثين في الأمن المعلوماتي، حتى تساعدهم على رصد الثغرات.
وبحسب ما نقل موقع "بزنس إنسايدر"، فإن "أبل" أعلنت عن طرح هذه الأجهزة خلال مؤتمر "القبعات السوداء" الذي أقيم الخميس الماضي.
ووفقاً لسكاي نيوز عربية اعتادت "أبل" على تقديم دعم للباحثين حتى يساعدوها على اكتشاف أي ثغرات محتملة في منتجاتها، لكن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها نسخاً معدلة من آيفون.
وسيجري منح الهواتف المعدلة في إطار برنامج بحثي يركز على درجة الأمان في نظام تشغيل "آيفون" أي "إي أو إس"، ويمنح تعويضاً لكل من يبلغ عن ثغرة.
وتتيح "أبل" إمكانية التبليغ لكل باحث في الأمن المعلوماتي، لكن شريطة أن يثبت سجلاً من المساهمات في هذا المجال.
ومن مزايا هذه الأجهزة المعدلة لـ"آيفون"، أنها ستجعل الباحثين أكثر قدرة على رصد الثغرات، كما سيكون استخدام الأجهزة أكثر سهولة مقارنة بالهواتف العادية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت "أبل" تخصيص مكافأة مليون دولار لكل باحث يكتشف إمكانية للتحكم في هاتف "آيفون"، دون أي تفاعل أو إذن من الشخص الذي يملك الجهاز.
، هواتف آيفون تتحدى "القراصنة".. وآبل: اكتشف ثغرة واربح مليون دولار ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر هواتف آيفون تتحدى "القراصنة".. وآبل: اكتشف ثغرة واربح مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.