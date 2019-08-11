السعودية اليوم / مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغومة ببنغازي شرق ليبيا



بنغازي 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

قالت الأمم المتحدة إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا أمس السبت مما أدى لمقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدان الهجوم.

من جهتها قالت بينتو كيتا، مساعدة الأمين العام لأفريقيا في إدارة حفظ السلام، لمجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجوم أيضا "الأمم المتحدة لا تعتزم إجلاء (موظفيها) من ليبيا".

ولم تذكر الأمم المتحدة مزيدا من التفاصيل، لكنها قالت إن بعض الضحايا كانوا من أفرادها العاملين في بنغازي.

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10:50ت م

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