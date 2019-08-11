السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يعايد رئيس المحكمة الجزائية ورجل الأعمال الذايدي والمرضى المنومين في مركز القلب ونزلاء مركز التأهيل الشامل



‏‎عرعر 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

‏‎قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بزيارة معايدة لرئيس المحكمة الجزائية بعرعر الشيخ الدكتور يزيد الجنوبي، ولرجل الأعمال مزعل الذايدي، هنأهما بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخيرات.

‏‎وأعربا من جهتهما عن تهنئتهما لسموه ، مثمنين هذه الزيارة التي تأتي في إطار التواصل الدائم بين القيادة وأبناء الوطن الغالي, داعيين الله تعالى أن يعيدها على الأمة الإسلامية وهي تنعم بالأمن والأمان والطمأنينة.

من جهة ثانية قام سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بزيارة معايدة للمرضى المنومين في مركز القلب بمستشفى عرعر المركزي.

وشملت الزيارة مختلف الأقسام, حيث قدم التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الأضحى , سائلاً الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة وأن يعيدها على الجميع باليمن والخيرات.

من جانبهم عبّر المرضى عن التهنئة لسموه , مقدرين هذه الزيارة الكريمة.

والتقى سموه خلال الزيارة بمنسوبي المستشفى , مقدراً الجهود المبذولة لخدمة المرضى , مقدماً للجميع التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

كما قام سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، بزيارة معايدة لنزلاء مركز التأهيل الشامل بالمنطقة، التقى خلالها بعدد من نزلاء المركز وقدم لهم التهنئة بمناسبة العيد المبارك.

واطلع سموه في مختلف أقسام مركز التأهيل على ما يقدم من رعاية اجتماعية وخدمات علاجية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال ما يضمه من إمكانات ومعدات وكوادر بشرية مؤهلة ، مثنيا على ما يقدمه المركز من جهود وخدمات ، سائلا الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والعافية والسلامة .

من جهتهم عبّر نزلاء المركز عن شكرهم وتقديرهم لسموه لمشاركتهم فرحة العيد.

// انتهى //

10:40ت م

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