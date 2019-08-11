السعودية اليوم / مائة ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى



القدس المحتلة 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019م واس

أدى أكثر من مائة ألف مصل صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى ، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسبا لدعوات المستوطنين باقتحامه.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن المصلين تصدوا لمحاولات عشرات مستوطنين اقتحام الأقصى، عقب تجمهرهم عند باب المغاربة، للاحتفال بما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

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10:17ت م

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