حج / الطوابع السعودية .. تخص ركن الحج بإصدارات تذكارية



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

" الركن الخامس " من الموضوعات التي انفرد بها البريد السعودي ضمن إصدارته التذكارية، وتوج أول طابع عام 1398 هـ / 1978 م ،وحمل عنوانه ركن الوقوف بعرفات ،بقيمة 20 و 80 هللة .

وطيلة 42 عاماً دأبت مؤسسة البريد السعودي ، على إصدار مجموعات طوابع " الحج " وحملت موضوعاتها أركانه وواجباته والمواقيت والمشروعات التطويرية في الحرم المكي والمشاعر المقدسة .

وظل " الطابع البريدي " سفيرا يطل على البعيد قبل القريب ويحمل في مكنونه الصغير ابعاداً ثقافية ومعرفية عن مختلف البلدان، حتى غيرت التقنية الرقمية من وسائل التواصل على مستوى العالم .

وحتى الآن تلتزم مختلف الدول بإصدار طوابعها ، ولها عالمياً هواة في جمعها واقتناء أندرها ، وغالباً ما تحتضنهم أندية أو جمعية ، ويقام لذلك المعارض والمزادات .

// انتهى //

10:06ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.