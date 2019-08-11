السعودية | المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:42 صباحًا, 11 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض أدى المصلون صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل.

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