الثبيتي في خطبته المسجد النبوي: افرحوا بالعيد والبسوا الجديد

2019-08-11

متابعات الخليج 365 - واس

أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأَم المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالباري الثبيتي، متحدثاً عن القيم وأثرها في نجاح وفلاح واستقامة المجتمعات .

وقال فضيلته: هذا عيد خير أمة تتمتع من قيم خالدة واخلاق راسخة أساسها الإيمان ومصدرها الإسلام قائمة على التوحيد فهي خير أمة ربانية المصدر والمنهج والهدف والغاية تصبغ شخصية المسلم ليكون فاعلاً في محيط نفسة وأسرته ومجتمعه ووطنه تشرب الرعيل الأول هذه القيم حتي أصبحت مغرية في حياتهم قولا وفعلا لاتغتدر سلوكهم في الليل والنهار فعمروا بذلك الدنيا وأصلحوا الحياة جابت الدعوة الإسلامية الأرض وتجاوزت الحدود والسدود لأنها قامت وحثت علي القيم فسادت بالقيم تضبط القيم الرغبات وتوجه السلوك قال تعالي ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ).

وأضاف فضيلته انه مما يزيد القيم رسوخًا وتأثيرًا ارتباطها بالأثر الدنيوي والجزاء الأخروي فحمى الإسلام القيم وزرع مع القيم وازعا داخليا وضميرا يقظا يتحرك مع المسلم في الحياة يحميه من شر نفسه ويحفظه من الانزلاق في الشبهات والشهوات فالقيم تسيج الفرد بسياج يكسبه السعادة ويحيط سلوكه بمعاني الخير والفضيلة ليكون نواة بناء مجتمع فاضل فالمجتمع الفاضل الذي يتخلق بالقيم يغشاه الحب وتنساب فيه السماحة وتفيض فيه الرحمة وتتجلى به معاني الصبر والعفو ويظلله التواضع .

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي أن مجتمع القيم مجتمع طاهر القلب مستقيم الكلمة جميل القول حسن الحوار يجلب العلم النافع ويتجنب الظلم يبادر إلى نفع الأخرين بإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والامتناع عن الرشوة والسرقة تسمو فيه المرأة بعفتها وتنأى عن مواطن الفتنة والشبهة ولايغيب عن رجال القيم أجل القيم من برالولدين وصلة الأرحام والاحترام وإعمار الأرض وإتقان العمل وأدباء الفرائض واجتناب المحرمات فهذه القيم تعزز الأمن وتضعف الشر وتحصن المجتمع وتحفظه من الأمراض الخلقية والاجتماعية والسلوكية كالظلم والعدوان والعنف بل أن تأثيرها أعظم من تأثير القوانين والعقوبات .

وأبان فضيلته أن كل أمة ترنوا التقدم وتطمح للسير في طريق النهضة فأن القيم ركن أساسي للحاق بركب الحضارة فهي تبني القوة وتبعث العزائم وتضئ الطريق والمجتمع الذي تسود فيه الأخلاق الفاضلة والقيم القويمة نقي حضاري وكلما حصنت القيم تقوي المجتمع من ضرر يصيبه او تيار جارف يسحقه وكلما ضعف التدين ذبلت القيم وتوارت ولقد حذر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من إفلاس المسلم من القيم الذي يقضي إلي الإفلاس الأخروي قال عليه السلام ( أتدرون من المفلس ؟ قالوا: المفلس فينا: من لا درهم له ولا متاع، فقال: المفلس من أُمَّتِي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار .

وأكد فضيلته أن القيم مهم لكل مجتمع وفي زمننا الحاجة أشد لتعلق القلوب بالدنيا وزينتها ومتاعها والانفتاح علي المجتمعات عبر وسائل الاتصال الحديثة افرز صراعا وتمردا علي قيم المجتمع والحيرة والقلق والانحراف السلوكي وهذا يحتم علي أولي النهى العناية بالقيم وتجديد مدلولاتها في محيط الأسرة والمدرسة والمجتمع وعبر كل المؤسسات .

ولفت إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالباري الثبيت إلى أن القيم والبذل والتضحية قد تحققت من رجال ونساء أوفياء في هذه البلد المباركة من كل القطاعات وعلي جميع المستويات سطروا مواقف في جبين التاريخ لخدمة الحجاج والزوار فلهم من الدعاء والثناء والتقدير ، مستشهدا فضيلته بقول الله تعالى ( ومَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ ) .

وفي الخطبة الثانية أوضح فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالباري الثبيتي أن الأضحية قربة جليلة وسنة مؤكدة ولا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام ولا يجزئ في الأضاحي إلا جذع ضأن وثني سواه فالإبل خمس سنين والبقر سنتان والمعز سنة والضأن ستة أشهر ويشترط في الأضحية السلامة من العيوب فلاتجزئ المرض أو العَوَر أو العرج أو عجف أو عمى ويشترط علي المضحي أن ينوي بها التضحية ويبدأ وقت بعد صلاة العيد الي أخر أيام التشريق .

وفي نهاية خطبته قال فضيلته أيها المسلمون افرحوا بالعيد والبسوا الجديد بروا أباءكم صلوا أرحامكم أدوا حقوق جيرانكم وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية إلي سؤدد والوطن في ظلال ورافع من الأمن والإيمان .