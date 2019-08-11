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أمير الرياض بالنيابة يصلي العيد في جامع الإمام تركي

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2019-08-11

أمير الرياض بالنيابة يصلي العيد في جامع الإمام تركي

متابعات الخليج 365 - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله ، وقد أمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .
واستهل آل الشيخ خطبته بالحمد والثناء لله عزَّ وجلَّ على التيسير والتسهيل لنسك الحج في أمن وأمان واطمئنان، متحدثا عن يوم النحر والفضل العظيم الذي يشمل عباد الله الذين يتقرّبون فيه بأضاحيهم إلى الله جل في علاه بتحقيق التوحيد الخالص واتباع لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام.
ودعا آل شيخ إلى تقوى الله عزَّ وجلَّ في السر والعلن والعمل على الطاعة واجتناب المنهي عنه.
وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء .
كما أدى الصلاة عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين .





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