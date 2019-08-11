، بعد أن رمى الحجاج جمراتهم.. الكشافة يستقبلونهم بصيحات وأهازيج كشفية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت عملية المسح وجمع المعلومات الميدانية لمساعدة الحجاج

بصيحات وأهازيج كشفية مختلفة، استقبلت فِرَق الكشافة حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد وقوفهم في عرفات، وكانت "الخليج 365" قد رصدت استعداد فِرَق الكشافة حيث توزعوا في الأماكن التي خصصت لهم.

وأنهى أفراد الكشافة المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عملية مسح مشعريْ منى وعرفات؛ بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات والتعرف على المعالم؛ حتى يتمكن الكشافة فيما بعد من إرشاد التائهين.

وتستقبل الكشافة العربية السعودية ضيوف الرحمن بسبعة آلاف كشاف، بالإضافة إلى تقنيات حديثة استخدمت فيها هذا العام الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحجاج.

وكانت الكشافة العربية السعودية قد استعدت منذ نهاية حج العام الماضي؛ من خلال الاجتماعات مع كل القطاعات، وتقييم الأعمال، ووضع خطة الاستعداد التي يتم إبلاغها للقطاعات الكشفية.