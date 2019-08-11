، مطوفات وطبيبات وبالجوازات.. السعوديات في الحج.. حضور خدمي لافت ،

محمد بن مسعود - الدمام - إنجازات منوعة مختلفة ودور مجتمعي تنموي تدعمه قرارات القيادة الحكيمة

تعددت الأعمال والمهام التي أخذت المرأة القيام بها خلال موسم الحج؛ حيث تحقق المرأة السعودية إنجازات كثيرة للوطن نتيجة دعم القيادة الرشيدة لدورها في تنمية المجتمع، والمساهمة في بنائه، وها هي اليوم تؤكد مجدداً قدرتها على تحقيق نجاحات أخرى من خلال مشاركتها في أعمال حج عام 1440هـ وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

ممرضات وطبيبات

وأكدت الممرضات السعوديات المنتدبات للعمل في مستشفيات "الصحة" في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، جاهزيتهن لخدمة ضيوف الرحمن، معبرات عن سعادتهن بالمشاركة في خدمة الحجاج.

وتوافدت الممرضات والطبيبات السعوديات خلال الأيام الماضية من جميع مناطق المملكة، وسط تسهيلات تقدمها "الصحة" لمنسوبيها، ودعم من أسرهن للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية التي تحتاجها الحالات المرضية في مستشفيات المشاعر المقدسة.

في الجوازات

وتمكنت 87 موظفة من جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من تسجيل دخول 700 ألف حاج، وذلك من خلال تواجدهن داخل صالات الحج بمطار المدينة المنورة على مدار الساعة.

وتنفذ الموظفات مهام استقبال الحجاج وتسجيل خصائصهم الحيوية في الحاسب الآلي، وإنهاء إجراءات قدومهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة.

مطوفات

وجاء قرار وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن، بإشراك 7 عناصر نسائية في مجالس مؤسسات الطوافة الست تأكيداً على دورهن المحوري في خدمات الحج المختلفة ودورهن البارز بما يقدمونه للحجاج على مختلف الأصعدة.