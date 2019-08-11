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عبر حاج إيراني عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين، من خلال ما تقدمه من عناية كبيرة بحجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن ذلك يبرز اهتمام الدولة بأكملها وكذلك شعب المملكة المحب للخير.
وقال الحاج الإيراني "عبدالحميد غلام"، الذي أدخل لمدينة الملك عبدالله الطبية جراء تعرضه لوعكة صحية، واصطحب عبر القافلة الطبية المسائية لعرفات يوم أمس: "شكراً لقيادتكم.. شعبكم محب للخير ولديكم أفضل مستشفيات في العالم"، مشيراً إلى أن ما قدم له من خدمات صحية جعله سعيداً وأشعره بالراحة والطمأنينة، حيث أكد أنه يجد جميع ما يحتاج إليه دون عناء، سواء في المستشفى أو في الشارع أو بداخل الفنادق.
واختتم الحاج الإيراني حديثه، متمنياً المزيد من الخير والبركة لهذه البلاد، وأن يمن عليها رب العالمين بمزيد من الخيرات، وأن يعينها الله على خدمة ضيوف الرحمن كل عام.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 09:43 AM
قال إن ذلك يبرز اهتمام الدولة بأكملها وكذلك شعبكم المحب لفعل الخير
عبر حاج إيراني عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين، من خلال ما تقدمه من عناية كبيرة بحجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن ذلك يبرز اهتمام الدولة بأكملها وكذلك شعب المملكة المحب للخير.
وقال الحاج الإيراني "عبدالحميد غلام"، الذي أدخل لمدينة الملك عبدالله الطبية جراء تعرضه لوعكة صحية، واصطحب عبر القافلة الطبية المسائية لعرفات يوم أمس: "شكراً لقيادتكم.. شعبكم محب للخير ولديكم أفضل مستشفيات في العالم"، مشيراً إلى أن ما قدم له من خدمات صحية جعله سعيداً وأشعره بالراحة والطمأنينة، حيث أكد أنه يجد جميع ما يحتاج إليه دون عناء، سواء في المستشفى أو في الشارع أو بداخل الفنادق.
واختتم الحاج الإيراني حديثه، متمنياً المزيد من الخير والبركة لهذه البلاد، وأن يمن عليها رب العالمين بمزيد من الخيرات، وأن يعينها الله على خدمة ضيوف الرحمن كل عام.
، حاج "إيراني": شكراً للقيادة السعودية.. لديكم أفضل مستشفيات في العالم ،
المصدر : الخليج 365
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