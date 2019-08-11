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يواصل رجال الأمن المشاركون في موسم الحج أداء مهامهم بإخلاص وتفان؛ إذ أظهرت صورة متداولة لرجل أمن مبتسم يحمل حاجاً مسناً داخل المشاعر المقدسة لمساعدته في أداء مناسك الحج بعدما أعياه التعب والإرهاق، في لفتة إنسانية جسدتها مواقف رجال الأمن غير المستغربة في ظل دعم وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.
ومازال رجال الأمن يؤكدون حرصهم الشديد على خدمة ضيوف الرحمن بكل جد وإخلاص وتفان وأداء للواجب وابتغاء للأجر والمثوبة مما يؤكد تفاني رجال الأمن في خدمة الحجاج بكل الطرق الممكنة بعد أن تحملوا مسؤولية عظيمة تجاه ضيوف الرحمن وحمايتهم إضافة إلى تقديم يد العون لهم وإرشاد التائهين وسقاية ضيوف الرحمن بالماء والعصائر وتوفير كل ما يمكنهم من أداء نسكهم في أمن وأمان ويسر وروحانية وسكينة.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 09:41 AM
في لفتة إنسانية غير مستغربة في ظل دعم وحرص القيادة..عون وإرشاد وسقاية
يواصل رجال الأمن المشاركون في موسم الحج أداء مهامهم بإخلاص وتفان؛ إذ أظهرت صورة متداولة لرجل أمن مبتسم يحمل حاجاً مسناً داخل المشاعر المقدسة لمساعدته في أداء مناسك الحج بعدما أعياه التعب والإرهاق، في لفتة إنسانية جسدتها مواقف رجال الأمن غير المستغربة في ظل دعم وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.
ومازال رجال الأمن يؤكدون حرصهم الشديد على خدمة ضيوف الرحمن بكل جد وإخلاص وتفان وأداء للواجب وابتغاء للأجر والمثوبة مما يؤكد تفاني رجال الأمن في خدمة الحجاج بكل الطرق الممكنة بعد أن تحملوا مسؤولية عظيمة تجاه ضيوف الرحمن وحمايتهم إضافة إلى تقديم يد العون لهم وإرشاد التائهين وسقاية ضيوف الرحمن بالماء والعصائر وتوفير كل ما يمكنهم من أداء نسكهم في أمن وأمان ويسر وروحانية وسكينة.
، صورة من "المشاعر".. أعياه التعب فجاءته النجدة بين ذراعي رجل أمن مبتسم ،
المصدر : الخليج 365
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