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واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاتها لمنطقة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ حيث قالت عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر: إن مكة المكرمة تشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية.
وتشمل الحالة كلًّا من: (الجموم، والعاصمة المقدسة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، وأضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، وتستمر من الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساء اليوم.
وفي تنبيه آخر، أفادت الأرصاد بتعرض مكة المكرمة خاصة محافظات (القنفذة، والكامل، والليث، وبحرة، وجدة، وخليص) لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية؛ في حالة بدأت الرابعة فجرًا وحتى الرابعة عصرًا.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 09:27 AM
سحب رعدية وبرد ورؤية منعدمة بعدة محافظات حتى مغرب اليوم
واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاتها لمنطقة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ حيث قالت عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر: إن مكة المكرمة تشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية.
وتشمل الحالة كلًّا من: (الجموم، والعاصمة المقدسة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، وأضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، وتستمر من الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساء اليوم.
وفي تنبيه آخر، أفادت الأرصاد بتعرض مكة المكرمة خاصة محافظات (القنفذة، والكامل، والليث، وبحرة، وجدة، وخليص) لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية؛ في حالة بدأت الرابعة فجرًا وحتى الرابعة عصرًا.
، مجددًا.. الأمطار تواعد مكة والمشاعر في حالةٍ تتواصل لـ8 ساعات ،
المصدر : الخليج 365
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