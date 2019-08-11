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نصح الأطباء حجاج بيت الله الحرام بالوقاية من أشعة الشمس باستخدام المظلات والكريمات الواقية تجنباً للحروق السطحية التي قد تكون غالباً من الدرجة الأولى في الجلد.
وحذروا من المشي في أحذية غير ملائمة أو المشي الحافي, تجنباً للتجمعات الدموية التي تسبب للحاج صعوبة كبيرة في المشي.
وأكد الأطباء أهمية النظافة الشخصية واستخدام المنظفات الطبية المقاومة للبكتيريا.
ونبهوا ضيوف الرحمن الذين يعانون من الأمراض المزمنة باستخدام الحذاء الخاص المريح للقدمين, وتنظيف منطقة ما بين الأصابع كل فترة تجنباً للالتهابات الفطرية التي قد تتطور أحياناً إلى التهاب حاد.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 09:21 AM
نصحوا بالمظلات والكريمات للوقاية من أشعة الشمس
نصح الأطباء حجاج بيت الله الحرام بالوقاية من أشعة الشمس باستخدام المظلات والكريمات الواقية تجنباً للحروق السطحية التي قد تكون غالباً من الدرجة الأولى في الجلد.
وحذروا من المشي في أحذية غير ملائمة أو المشي الحافي, تجنباً للتجمعات الدموية التي تسبب للحاج صعوبة كبيرة في المشي.
وأكد الأطباء أهمية النظافة الشخصية واستخدام المنظفات الطبية المقاومة للبكتيريا.
ونبهوا ضيوف الرحمن الذين يعانون من الأمراض المزمنة باستخدام الحذاء الخاص المريح للقدمين, وتنظيف منطقة ما بين الأصابع كل فترة تجنباً للالتهابات الفطرية التي قد تتطور أحياناً إلى التهاب حاد.
، أطباء لضيوف الرحمن: احذروا المشي الحافي ،
المصدر : الخليج 365
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