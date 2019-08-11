السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المدينة المنورة 10 ذي الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك من أصحاب الفضيلة المشايخ , وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمعاً من المواطنين, الذين قدموا للسلام على سموه, وتهنئته بهذه المناسبة.

ودعا الجميع الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي تنعم بمزيد من الأمن والرخاء والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود - حفظه الله-, وأن يمدّها الله بتوفيقه ونصره, لتحقق ما يصبون إليه من وحدة الأمتين العربية والإسلامية, وخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، ويردهم إلى أهلهم سالمين غانمين.

ونوّه سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالأعمال المبذولة خلال موسم الحج الأول وما تحقق من نجاحات بفضل الله ثم بتظافر جهود جميع القطاعات والأجهزة الحكومية بالمنطقة, مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ المهام وفق الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام بكل كفاءة واقتدار لخدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف.

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09:39ت م

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