السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك



سكاكا 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا، جموعاً من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد بادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً سموه الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يمن عليهم بالعودة لأهلهم سالمين.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكلاء الإمارة.

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09:33ت م

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