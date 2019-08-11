شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “آل جابر” يدعو الأطراف المتنازعة في عدن إلى وقف القتال والعودة إلى طاولة الحوار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:38 صباحًا, 11 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض دعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر الأطراف المتنازعة في عدن إلى الوقف الفوري للقتال الذي يدور بين الاطراف المتنازعة والعودة إلى طاولة الحوار ، موكداً في الوقت نفسه أن الشعب اليمني الشقيق عانى الكثير والاطراف التي تقوم بإشعال الفتنة اليوم في عدن ترتكب جريمة بحق الشعب اليمني.

وقال السفير آل جابر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن الحكمة يمانية وما حدث في عدن مؤخرًا والتطورات المؤسفة لا تعبر عن هذه الحكمة، وندعو الجميع في عدن إلى وقف أي اقتتال وتلبية الدعوة للحضور إلى المملكة وحل أي خلافات على طاولة الحوار، فالخيار الآخر مرفوض والمملكة لن تقبل باستمرار هذه الفتنة.

وأضاف آل جابر : إن الشعب اليمني الشقيق عانى الكثير والاطراف التي تقوم بإشعال الفتنة اليوم في عدن ترتكب جريمة بحق الشعب اليمني. ويجب أن تكون رسالة المجتمع الدولي واضحة للجميع وعلى أي اقتتال أن يتوقف ويتم السماح للعمل الانساني والإغاثي أن يعود فوراً .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “آل جابر” يدعو الأطراف المتنازعة في عدن إلى وقف القتال والعودة إلى طاولة الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.