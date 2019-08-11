انتعاش أسواق المواشي في أديس أبابا خلال موسم العيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت أسواق المواشي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حالة من الانتعاش بمختلف أنواعها خاصة في سوق قيرا وسط العاصمة وذلك قبل عيد الأضحى، ويتوافد كل صباح بعد الفجر مباشرة أصحاب المواشي من خراف وأبقار وعجول والماعز على الأسواق في انتظار الزبائن الذين يشترون المواشي لذبحها في أيام عيد الأضحى.

وتراوح سعر الأضحية للخراف بين 2500 و3000 برا "ذكرا أو أنثى"، أي ما يعادل 100 دولار - 80 دولارا فيما تراوح سعر الأضحية للأبقار بالمتوسط بين 25 ألفا و30 ألف برا، أي ما يعادل 1000 دولار - 833 دولارا بحسب وزن الأضحية وأماكن بيعها، وأن كثيرا من المواطنين يفضلون الشراء خلال العيد.