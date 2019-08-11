شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ينوه بما تقوم به جميع القطاعات الأمنية والجهات المعنية من جهود لخدمة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (منى)

تابع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، نفرة الحجيج من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة بعد أن من الله عليهم بأداء الركن الأعظم ، حيث اتسمت نفرتهم بانسيابية تامة وفي أوضاع آمنة مطمئنة.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود بما تقوم به جميع القطاعات الأمنية والجهات المعنية من جهود لخدمة الحجاج والمشاركين في موسم حج هذا العام 1440 هـ وفق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، مما مكن جموع الحجيج من أداء مناسك حجهم في عرفات ومزدلفة بيسر وسهولة واطمئنان وفق خطط أمنية ووقائية وخدمية متطورة يقوم على تنفيذها آلاف من الكوادر المؤهلة لنيل شرف خدمة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة بأمن وأمان وجميعهم ينعمون بما وفرته لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات وتسهيلات ، متمنياً للحجاج استكمال مناسك حجهم وهم في أحسن حال وأن يمن الله عليهم بالقبول والغفران ، مؤكداً استمرار الجهود الأمنية المبذولة لضمان استكمال الحجاج مناسكهم في أمن وطمأنينة وسكينة .