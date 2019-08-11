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قال مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن رئيس المجلس الانتقالي يُبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكل المطالب.
وأكد المصدر المسؤول أن قوات "الانتقالي" بدأت في الانسحاب من بعض المواقع المسيطرة عليها.
ورحّب مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن بخطوات المجلس الانتقالي، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع المسيطرة.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 08:48 AM
مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية: نرحّب بهذه الخطوات ونراقب الانسحاب الكامل
قال مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن رئيس المجلس الانتقالي يُبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكل المطالب.
وأكد المصدر المسؤول أن قوات "الانتقالي" بدأت في الانسحاب من بعض المواقع المسيطرة عليها.
ورحّب مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن بخطوات المجلس الانتقالي، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع المسيطرة.
، رئيس المجلس الانتقالي يُبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة المطالب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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