، الحكومة اليمنية ترحّب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار في عدن وبالاجتماع العاجل في المملكة ،

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رحّبت الحكومة اليمنية، بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، لكل المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يُسمى بالمجلس الانتقالي، إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
ورحّب الناطق باسم الحكومة اليمنية "راجح بادي" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن، اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموافق 11 أغسطس 2019م.
وأكد التزام الحكومة اليمنية بدعوة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة لوقف إطلاق النار.
كما رحّب الناطق باسم الحكومة اليمنية بدعوة المملكة العربية السعودية للحكومة وجميع الأطراف لعقد اجتماع عاجل في المملكة للوقوف أمام انقلاب مليشيا المجلس الانتقالي على الحكومة، واستهدافها لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية في العاصمة المؤقتة عدن.
وجدد تأكيد الحكومة ورفضها المطلق والتام لكافة أشكال الاعتداء على مؤسسات الدولة؛ معتبرًا أن أي تمرد واستقواء بالسلاح على الدولة؛ أمر غير مقبول ويُعَد انقلابًا على الدولة.
الحكومة اليمنية ترحّب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار في عدن وبالاجتماع العاجل في المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-11
رحّبت الحكومة اليمنية، بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، لكل المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يُسمى بالمجلس الانتقالي، إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
ورحّب الناطق باسم الحكومة اليمنية "راجح بادي" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن، اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموافق 11 أغسطس 2019م.
وأكد التزام الحكومة اليمنية بدعوة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة لوقف إطلاق النار.
كما رحّب الناطق باسم الحكومة اليمنية بدعوة المملكة العربية السعودية للحكومة وجميع الأطراف لعقد اجتماع عاجل في المملكة للوقوف أمام انقلاب مليشيا المجلس الانتقالي على الحكومة، واستهدافها لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية في العاصمة المؤقتة عدن.
وجدد تأكيد الحكومة ورفضها المطلق والتام لكافة أشكال الاعتداء على مؤسسات الدولة؛ معتبرًا أن أي تمرد واستقواء بالسلاح على الدولة؛ أمر غير مقبول ويُعَد انقلابًا على الدولة.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
08:43 AM
والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية
رحّبت الحكومة اليمنية، بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، لكل المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يُسمى بالمجلس الانتقالي، إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
ورحّب الناطق باسم الحكومة اليمنية "راجح بادي" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن، اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموافق 11 أغسطس 2019م.
وأكد التزام الحكومة اليمنية بدعوة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة لوقف إطلاق النار.
كما رحّب الناطق باسم الحكومة اليمنية بدعوة المملكة العربية السعودية للحكومة وجميع الأطراف لعقد اجتماع عاجل في المملكة للوقوف أمام انقلاب مليشيا المجلس الانتقالي على الحكومة، واستهدافها لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية في العاصمة المؤقتة عدن.
وجدد تأكيد الحكومة ورفضها المطلق والتام لكافة أشكال الاعتداء على مؤسسات الدولة؛ معتبرًا أن أي تمرد واستقواء بالسلاح على الدولة؛ أمر غير مقبول ويُعَد انقلابًا على الدولة.
، الحكومة اليمنية ترحّب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار في عدن وبالاجتماع العاجل في المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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