تنشط خلال موسم عيد الأضحى المبارك المسالخ العشوائية التي تقوم بالذبح بدون تصاريح رسمية، وتستغل هذه المسالخ الازدحام خلال أيام العيد على المسالخ الرسمية ، بجانب كثرة المضحين الراغبين في إكمال عملية الذبح وتجهيز أضاحيهم بسرعة دون قضاء وقت أطول في انتظار المسالخ الرسمية المصرح لها. وتشدد الجهات الرسمية على عدم ذبح الأضاحي في غير الأماكن المخصصة، حيث حذّرت أمانة منطقة الرياض، من ذبح الأضاحي في المسالخ العشوائية التي تنشط خلال الموسم، مؤكدة على استعداد الفرق الرقابة الميدانية المزودة بالمعدات والآليات لإزالة تلك المسالخ.
من جهة أخرى كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن الخطوات والتعليمات التي يجب اتباعها لذبح الأضاحي في المنازل والاستراحات وهي :
- عدم إطعام الأضحية قبل الذبح بمدة 12 ساعة مع تقديم الماء بشكل مستمر.
- التأكد من نظافة الأدوات المستخدمة في الذبح وخصوصاً الشفرة الحادة لإراحة الأضحية.
- إبعاد الأطفال عن أماكن الذبح والحفاظ على الجميع من الإصابة عند المقاومة المتوقّعة من الماشية.
- التأكّد من سلامة الأعضاء الحيوية في الأضحية كالقلب وعدم وجود ندوب أو بقع حمراء.
- التخلّص من فضلات وبقايا الأضحية وعدم ترك اللحم خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين وحفظه في أكياس وأوانٍ آمنة.
- طهي لحوم الأضحية في درجة حرارة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر احذروا “المسالخ العشوائية” لهذه الأسباب.. وهذه الخطوات الصحيحة للذبح في المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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