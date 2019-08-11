الإحصاء تُعلن العدد النهائي لحجاج هذا العام ونسبة السعوديين والمقيمين منهم

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء مساء اليوم السبت الموافق التاسع من ذي الحجة نتائج إحصاءات الحج لهذا العام 1440هـ. وأوضحت أن إجمالي عدد الحجاج بلغ مليونين و489 ألفاً و406 حجاج، منهم مليون و855 ألف حاج من خارج المملكة، و634 ألفاً من حجاج الداخل، يمثل نسبة غير السعوديين من حجاج الداخل- 67%. وأبانت الهيئة أن إجمالي الحجاج هذا العام يفوق حجاج العام الماضي بزيادة قدرها 118 ألف حاج وحاجة.

وتوزعت نسبة الحجاج القادمين من خارج المملكة كالتالي: 2% من دول الخليج، 22% من بقية الدول العربية، 61% من الدول الآسيوية غير العربية، فيما بلغت نسبة حجاج أفريقيا من غير الدول العربية 10%، ومن أوروبا 4%، إضافة إلى 1% من الأمريكتين وأستراليا. وبلغ عدد الحجاج السعوديين 211 ألف حاج، بينما بلغ عدد الحجاج من المقيمين داخل المملكة 423 ألف حاج. وفيما يخص أعداد القوى العاملة للجهات التي قدَّمت خدماتها لضيوف الرحمن هذا الموسم من كافة القطاعات، فقد بلغ الإجمالي أكثر من 350 ألف شخص، يمثلون أكثر من 47 جهةً حكومية وخاصة.