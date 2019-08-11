حالة الطقس المتوقعة أول أيام عيد الأضحى المبارك

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر).

وأضافت الأرصاد، أن الحالة الجوية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، تمتد إلى منطقة نجران.