السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك ويستقبل المهنئين .



عرعر 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه واسم أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم في ديوان الإمارة بعرعر أصحاب الفضيلة والمعالي وعدداً من المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة، الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونوه سموه بما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات ساهمت في قضاء مناسكهم وشعائر الحج بكل يسر وسهولة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتكاتف وتعاون جميع الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات المتنوعة والتسهيلات والمساعدات سواء الإرشادية منها أو التوعوية أو الصحية، وغيرها من الخدمات التي تحقق لحجاج بيت الله الحرام الأمن والأمان وأداء مناسكهم في سكينة وطمأنينة.

// انتهى //

07:07ت م

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عرعر 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه واسم أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والشعب السعودي الكريم بحلول عيد الأضحى المبارك, سائلا المولى – عز وجل – أن يحفظ قيادة المملكة وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم في ديوان الإمارة بعرعر أصحاب الفضيلة والمعالي وعدداً من المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة، الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بحلول عيد الأضحى المبارك.ونوه سموه بما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات ساهمت في قضاء مناسكهم وشعائر الحج بكل يسر وسهولة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتكاتف وتعاون جميع الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات المتنوعة والتسهيلات والمساعدات سواء الإرشادية منها أو التوعوية أو الصحية، وغيرها من الخدمات التي تحقق لحجاج بيت الله الحرام الأمن والأمان وأداء مناسكهم في سكينة وطمأنينة.// انتهى //07:07ت م0008

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك ويستقبل المهنئين . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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