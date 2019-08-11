

الرياض 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله .

خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات «هدي» 6500 حاج .

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى.

وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن الحج .

نائب أمير مكة يقف ميدانياً على حركة انتقال ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة .

خالد بن سلمان: المملكة لن تقبل بإشعال فتنة جديدة في اليمن .

«التحالف»: سنستخدم القوة العسكرية ضد مخالفي وقف إطلاق النار في عدن .

الجبير: المملكة ستظل دائماً أكبر داعم للشعب اليمني.. وموقفنا من دعم الشرعية «ثابت» .

العامودي: نجاح خطة نقل ضيوف الرحمن من عرفات إلى مزدلفة .

مدير الأمن يطلع على الجهود الأمنية والمرورية بعرفات .

«الصحة»: وضع ضيوف الرحمن «مطمئن» ولا حالات وبائية .

«الشؤون الإسلامية»: 5705 مساجد ومصليات جاهزة لإقامة صلاة عيد الأضحى بالمملكة .

الحكومة اليمنية ترحب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار في عدن وبالاجتماع العاجل في المملكة .

الاتحاد الأوروبي يدين التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية .

// يتبع //

06:10ت م

0004





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحف السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.