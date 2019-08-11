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خالد بن سلمان معلقاً على أحداث عدن : موقف المملكة داعم للشرعية ووحدة اليمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، وما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعده وداعش.
وأضاف نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والاخلال بالامن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة.
وقال الأمير خالد بن سلمان : واجب المملكة دعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتقديم كافة سبل الدعم للشعب اليمني الشقيق، والتطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الانساني والاغاثي وهو امر لا تقبله المملكة.
وختم الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن المجتمع الدولي أكد اليوم على مواقفهم الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن.، والمملكة لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة اعلان حرب على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى طويلا من هذه الأزمة
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