أمير مكة ونائبه يرميان جمرة العقبة

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جدة - خالد شويل - واس (مزدلفة) رمى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل ، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، جمرة العقبة. رمى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل ، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، جمرة العقبة. ويأتي ذلك بعد أن أشرف أمير المنطقة بمتابعة من نائبه على حركة ضيوف الرحمن خلال خطط التصعيد والنفرة من عرفات إلى مزدلفة.



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