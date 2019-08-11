وقت صلاة العيد في المسجد النبوي 1440 أوقات صلاة عيد الأضحى في السعودي eid adha 2019

نوفر وقت صلاة العيد في المسجد النبوي 1440 أو موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة التي يقع بها المسجد النبوي الشريف أو مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يُعد أحد أكبر المساجد عالمياً وثاني المساجد بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة من حيث القدسية، والمسجد النبوي هو المسجد الذي تم بناؤه على يد الرسول “محمد صلى الله عليه وسلم”، ومن خلال المقال سيتم توفير وقت صلاة العيد في المدينة المنورة أو بالمسجد النبوي على وجه الخصوص.

وقد أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة رسمياً من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي عن بدء توافد المصليين لأداء صلاة فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، وصلاة عيد الأضحى المبارك، كما أعلنت عن رفع الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة باسمه واسم كافة أهالي المدينة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى بأن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

وقت صلاة العيد في المسجد النبوي 1440

في ظل زيادة عمليات البحث عن ميعاد صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد النبوي الشريف بالمملكة العربية السعودية، فقد قام موقع عرب نيوز بتوفير موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 1440، حيث يمكنكم التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في مسجد النبي “محمد صلى الله عليه وسلم” من خلال النقطة التالية:

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة “المسجد النبوي”: في تمام الساعة 6:09 صباحاً بتوقيت السعودية.

ويحتفل المسلمون بكافة بقاع الأرض بعيد الأضحى المبارك “العيد الثاني للمسلمين” في العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام هجري، ويستمر شرعاً لمدة أربعة أيام (يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة)، ومن يرغب في التعرف على وقت صلاة العيد في المسجد النبوي 1440 وأوقات صلاة عيد الأضحى في السعودية بكافة مدنها يمكنه ذلك من خلال التالي:

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صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440

م المدينة التوقيت م المدينة التوقيت 1 مكة المكرمة 6:12 صباحاً 2 المدينة المنورة 6:09 صباحاً 3 الرياض 5:40 صباحاً 4 جدة 6:15 صباحاً 5 الدمام 5:24 صباحاً 6 بريدة 5:49 صباحاً 7 أبها 6:05 صباحاً 8 حائل 5:56 صباحاً 9 تبوك 6:15 صباحاً 10 الباحة 6:07 صباحاً 11 جازان 6:07 صباحاً 12 نجران 6:00 صباحاً 13 سكاكا 5:59 صباحاً 14 عرعر 5:54 صباحاً 15 الطائف 6:10 صباحاً 16 عنيزة 5:49 صباحاً 17 الأحساء 5:28 صباحاً 18 خميس مشيط 6:04 صباحاً 19 الجبيل 5:25 صباحاً 20 ينبع 6:16 صباحاً 21 حفر الباطن 5:38 صباحاً 22 المجمعة 5:44 صباحاً 23 الدوادمي 5:50 صباحاً 24 الزلفى 5:45 صباحاً 25 الخرج 5:38 صباحاً 26 السليل 5:50 صباحاً 27 الرس 5:51 صباحاً 28 شقراء 5:45 صباحاً 29 طريف 6:02 صباحاً 30 الوجه 6:19 صباحاً 31 بيشة 6:03 صباحاً 32 القريات 6:08 صباحاً 33 الأفلاج 5:44 صباحاً 34 الخفجي 5:28 صباحاً 35 تيماء 6:09 صباحاً 36 رابغ 6:14 صباحاً 37 رفحاء 5:46 صباحاً 38 العلا 6:13 صباحاً 39 أملج 6:17 صباحاً 40 عفيف 5:57 صباحاً

يوضح الجدول السابق وقت صلاة العيد في المسجد النبوي 1440 “المدينة المنورة”، بالإضافة إلى أوقات صلاة عيد الأضحى في السعودية بكافة مدنها للعام الهجري الجاري 1440، ومن يرغب في التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في مصر أو معرفة توقيت صلاة العيد في القاهرة 2019، وكذلك الإطلاع أو سماع صيغة تكبيرات العيد ومعرفة صفة صلاة عيد الأضحى أو كيفية صلاة العيد يمكنه ذلك عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

سنن العيد المستحبة

يوجد بعض السنن المستحب اتباعها في يوم العيد، حيث من المستحب في يوم العيد (عيد الفطر، عيد الأضحى) أن يقوم المسلم بالاغتسال والتطيب وارتداء أفضل الثياب عند الخروج لأداء صلاة العيد، والذهاب للصلاة من طريق والعودة من طريق أخر للسلام على أكبر عدد ممكن من المسلمين وتقديم التهاني والتبريكات لهم، ويستحب أيضاً اصطحاب النساء والأطفال لأداء الصلاة، والإكثار من التهليل والتكبير، وصلة الأرحام بزيارة الأقارب والأهل والأصدقاء.