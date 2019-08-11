صفة صلاة عيد الأضحى 1440 كيفية صلاة العيد| أوقات صلاة eid el-adha في مصر والسعودية

ننشر صفة صلاة عيد الأضحى 1440 أو كيفية صلاة عيد الأضحى لمن يرغب في التعرف عليها، حيث لم يعد يفصلنا عن بدء صلاة عيد الأضحى المبارك سوى دقائق معدودة، حيث يمكنكم معرفة طريقة صلاة عيد الأضحى المبارك من خلال موقع عرب نيوز، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية صفة صلاة العيد، حيث تتكون من ركعتان يتم تجزئة إقامتهما كصفة بقية الصلوات وسنتها وهيئاتها مثل غيرها من الصلوات الأخرى، ويجب أن ينوي المسلم/المسلمة صلاة عيد الأضحى، ومن يرغب في التعرف على صيغة تكبيرات عيد الأضحى مكتوبةً أو الاستماع إليها يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع عرب نيوز، كما يمكنكم من خلاله أيضاً معرفة وقت صلاة العيد في مصر بكافة محافظاتها، والتعرف أيضاً على وقت صلاة عيد الأضحى في السعودية بكافة مدنها ومناطقها.

صفة صلاة عيد الأضحى 1440

في ظل زيادة عمليات البحث عن صفة صلاة العيد أو كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك، فقد قمنا بتوفير كيفية الصلاة من خلال شرحاً مُبسطاً يتم من خلاله معرفة طريقة صلاة عيد الأضحى بصورة يسيرة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج في يوم عيد الفطر أو في يوم عيد الأضحى إلى المصلى ويبدأ بالصلاة أولاً، ويمكنكم معرفة صفة صلاة العيد من خلال النقاط التالية:

يحضر الإمام ليؤم المسلمين والمسلمات.

الركعة الأولى: يتم التكبير “تكبيرة الإحرام” ثم يليها ب7 تكبيرات ثم تكبيرة الركوع.

الركعة الثانية: يتم التكبير 5 تكبيرات بخلاف تكبيرة القيام والركوع.

يتم التكبير قبل قراءة سورة الفاتحة والسورة الأخرى.

وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها ي صفة صلاة عيد الأضحى 1440 أو صلاة عيد الفطر المبارك أنها قالت:

” التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع ” رواه أبو داود وصححه الألباني في إراواء الغليل ( 639 ). Advertisements

وبعد الانتهاء من صلاة العيد يقوم الإمام بإلقاء خطبة عيد الأضحى في الناس، ويجب على الإمام بأن يقوم بتخصيص جزءاً من الخطبة موجهاً لنساء المسلمين يأمرهن بما يجب عليهن فعله والقيام به، بالإضافة إلى نهيهن عن ما يجب أن يتجنبنه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يرغب في التعرف على وقت صلاة العيد في المسجد النبوي الشريف “المدينة المنورة، أو معرفة أوقات صلاة العيد في السعودية 1440، وكذلك معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2019، يمكنه ذلك عبر موقع عرب نيوز، ومن خلال النقاط المرفقة يمكنكم التعرف على صفة صلاة عيد الأضحى 1440 أو كيفية أدائها.

صلاة عيد الأضحى 1440

أصدرت دار الإفتاء المصرية من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بياناً هاماً بشأن صلاة عيد الأضحى أو صلاة العيد بشكلٍ عام، حيث أوضحت أنه لا يجوز صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد بصفٍ واحدٍ بدون وجود حاجز أو مانع وأو فاصل بينهم، حيث يعد اقتراف مثل هذه الأمور تعدٍ صارخ على تعاليم الشريعة الإسلامية، كما يُعد انتهاكاً للآداب العامة المُنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة، ويجب على الجميع الالتزام بما جاء عن دار الإفتاء المصرية لدرء المفاسد وعدم الوقوع في الأخطاء.