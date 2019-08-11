وقت صلاة العيد في السعودية 1440 موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض ومكة المكرمة والمدينة وباقي المدن

ننشر وقت صلاة العيد في السعودية 1440 بكافة مدنها، حيث يتم التعرف من خلال المقال على أوقات صلاة عيد الأضحى في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، بريدة، سكاكا، الدمام، عرعر، الجوف، القصيم، الشرقية، الحدود الشمالية، تبوك، نجران، جازان، حائل، الباحة، عسير وغيرهم من المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية وفقاً لتقويم أم القرى كما أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رسمياً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أيضاً عن تجهيزها وتهيئتها لأكثر من 6510 مسجداً ومصلى في كافة أرجاء ومناطق ومدن المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ومن يرغب في التعرف على صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك مكتوباً كاملاً أو من خلال فيديو يتم الاستماع إليه، أو التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض وباقي المدن السعودية، والتعرف على صفة صلاة العيد أو كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك، يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع عرب نيوز.

وقت صلاة العيد في السعودية 1440

يحتفل كافة المسلمين والمسلمات في شتى بقاع الأرض بالعيد الثاني لهم وهو “عيد الأضحى المبارك” في تاريخ 10 ذي الحجة من كل عام هجري بعد أن يتم الانتهاء من الوقوف بجيل عرفات الذي يعد من أهم مناسك الحج، ويبدأ عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم العاشر من شهر ذي الحجة ويستمر لمدة أربعة أيام شرعاً لينتهي في يوم الثالث عشر من نفس الشهر الهجري، وهو ذكرى لقصة نبي الله “إبراهيم” عليه أفضل الصلاة والسلام عندما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، وهذه كانت رؤيا من الله تعالى يأمره بها بأن يقوم بالتضحية بابنه، ونتيجةً لتصديقهم رؤيا الله تعالى، فقد أمره الله عز وجل بذبح أُضحية من الأنعام (بقرة، جمل، خروف)، ومن يرغب في التعرف على وقت صلاة العيد في الرياض والمدن السعودية الأخرى يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

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وقت صلاة العيد في السعودية 1440

م المدينة التوقيت م المدينة التوقيت 1 مكة المكرمة 6:12 صباحاً 2 المدينة المنورة 6:09 صباحاً 3 الرياض 5:40 صباحاً 4 جدة 6:15 صباحاً 5 الدمام 5:24 صباحاً 6 بريدة 5:49 صباحاً 7 أبها 6:05 صباحاً 8 حائل 5:56 صباحاً 9 تبوك 6:15 صباحاً 10 الباحة 6:07 صباحاً 11 جازان 6:07 صباحاً 12 نجران 6:00 صباحاً 13 سكاكا 5:59 صباحاً 14 عرعر 5:54 صباحاً 15 الطائف 6:10 صباحاً 16 عنيزة 5:49 صباحاً 17 الأحساء 5:28 صباحاً 18 خميس مشيط 6:04 صباحاً 19 الجبيل 5:25 صباحاً 20 ينبع 6:16 صباحاً 21 حفر الباطن 5:38 صباحاً 22 المجمعة 5:44 صباحاً 23 الدوادمي 5:50 صباحاً 24 الزلفى 5:45 صباحاً 25 الخرج 5:38 صباحاً 26 السليل 5:50 صباحاً 27 الرس 5:51 صباحاً 28 شقراء 5:45 صباحاً 29 طريف 6:02 صباحاً 30 الوجه 6:19 صباحاً 31 بيشة 6:03 صباحاً 32 القريات 6:08 صباحاً 33 الأفلاج 5:44 صباحاً 34 الخفجي 5:28 صباحاً 35 تيماء 6:09 صباحاً 36 رابغ 6:14 صباحاً 37 رفحاء 5:46 صباحاً 38 العلا 6:13 صباحاً 39 أملج 6:17 صباحاً 40 عفيف 5:57 صباحاً

فمن يرغب في معرفة وقت صلاة العيد في السعودية 1440 أو معرفة وقت صلاة العيد في المسجد النبوي الشريف “المدينة المنورة”، أو التعرف على موعد صلاة العيد في مصر أو توقيت صلاة عيد الأضحى في المحافظات المصرية كافة، يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع عرب نيوز، وكل عامٍ وأنتم بخير.