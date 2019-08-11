حج / سمو الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه يرميان جمرة العقبة



مزدلفة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

رمى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، جمرة العقبة.

ويأتي ذلك بعد أن أشرف سمو أمير المنطقة بمتابعة من سمو نائبه على حركة ضيوف الرحمن خلال خطط التصعيد والنفرة من عرفات إلى مزدلفة.

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