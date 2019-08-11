شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: 5705 مساجد ومصليات جاهزة لإقامة صلاة عيد الأضحى بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

جهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 5705 مصلى وجامع لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ. في إطار رسالة الوزارة السامية في خدمة بيوت الله وتهيئتها بما يمكن المصلين من الصلاة بها بكل خشوع وطمأنينة.

جاء ذلك عبر انفوجرافيك تفصيلي لمجمل الجوامع والمصليات في مناطق المملكة الثلاثة عشر بعد اكتمال جاهزيتها، كما بيّن الانفوجرافيك مواعيد إقامة صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة اسهاماً من الوزارة في التسهيل على المصلين لمعرفة أماكن وأوقات الصلاة.