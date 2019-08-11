حج / "الصحة" تمكن مواطنًا مريضًا من الوقوف بعرفات



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

خر المواطن عبد الهادي فوتاوي ساجدًا لله وباكيًا فرحًا فور نزوله من الحافلة التي نقلته إلى صعيد عرفات ضمن أسطولها البري الذي نقلت فيه وزارة الصحة المرضى المنومين في مستشفياتها في مكة والمشاعر لأداء مناسك الحج كما هي عادتها في كل عام.

عبد الهادي قال: إنه أتى إلى هنا من مدينة جدة، وكان ينوي أداء فريضة الحج وعند وصوله إلى منى شعر ببعض الآلام التي أرغمته على الدخول لمستشفى منى الطوارئ وبالتالي شخصت على أنها المرارة والتي تحتاج إلى عملية، وكنت متخوفًا من عدم تمكني من إتمام حجي إلا أن الأخوة في وزارة الصحة قالوا لي بأنك ستكمل حجك بمشيئة الله وتم نقلي ضمن قافلتهم المخصصة لتصعيد الحجاج والحمد لله أنا الآن في عرفات وهو الأمر الذي أفرحني كثيرًا وجعلني أكثر سعادة وسجدت فرحًا بالوقوف على صعيد عرفات بعد أن انتابني شعور بعدم تمكني.

وقدم المواطن عبدالهادي شكره للصحة على جهودها وخدماتها التي تقدم لضيوف الرحمن، مشيدًا بجهود حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - .

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