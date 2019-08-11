شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (السبت) إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وعدد من المسؤولين.

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كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، نائب رئيس الديوان الملكي عقلا العقلا، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري.

وقد وصل بمعية خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز.

كما وصل في معية الملك سلمان، رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وعدد من المسؤولين.