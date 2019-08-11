خادم الحرمين وولي العهد يتبادلان تهنئة «الأضحى» مع قادة الدول العربية والإسلامية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقيات تهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ووجه لهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.



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