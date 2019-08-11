نائب أمير مكة يتجول بين الحجيج في عرفات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرفات) تجول نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بين جموع الحجيج في مشعر عرفات، واطلع على الخدمات التي تقدمها لهم جهات عدة.

تجول نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بين جموع الحجيج في مشعر عرفات، واطلع على الخدمات التي تقدمها لهم جهات عدة.

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