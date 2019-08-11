شكرا لقرائتكم خبر عن الشبانة يتابع خطة «الإعلام» في المشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرفات)

تفقد وزير الإعلام تركي الشبانة أمس (السبت) مقر الوزارة والهيئات التابعة لها في مشعر عرفات، تابع خلالها سير خطتها في نقل شعيرة الحج وآليات تيسير مهام وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية في تغطية أعمال الحج.

واستمع إلى شرح بشأن سير العمل للتغطيات الإعلامية لوقفة الحجاج في صعيد عرفات، والخدمات الإعلامية التي تقدمها الوزارة للإعلاميين.

وشملت الجولة برج الوزارة، ومقري وكالة الأنباء السعودية وهيئة الإذاعة والتلفزيون.