شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبات المطر تختلط بدموع الحجاج وتزيح حدة الـ 40 مئوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة) اختلطت حبيبات المطر بدموع الحجيج على مشعر عرفات أمس، إذ شهد المشعر هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة لطّفت الجو، وطبقاً للتقارير فإن كمية الأمطار الرعدية في عرفات بلغت أعلى معدلاتها 30 ملم، فيما بلغت سرعة الرياح 100 كلم/س، وسجلت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة الثانية ظهراً، وبلغت 40 درجة مئوية وفق تأكيدات هيئة الأرصاد. وتوقعت الهيئة فرصة تكوّن السحب على المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة. واستبشر حجاج بيت الله بهطول الأمطار أمس بعدما أحال الغيث أرجاء المشعر إلى جو لطيف أزاح عنهم حدة الـ 40 مئوية.

اختلطت حبيبات المطر بدموع الحجيج على مشعر عرفات أمس، إذ شهد المشعر هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة لطّفت الجو، وطبقاً للتقارير فإن كمية الأمطار الرعدية في عرفات بلغت أعلى معدلاتها 30 ملم، فيما بلغت سرعة الرياح 100 كلم/س، وسجلت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة الثانية ظهراً، وبلغت 40 درجة مئوية وفق تأكيدات هيئة الأرصاد. وتوقعت الهيئة فرصة تكوّن السحب على المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة. واستبشر حجاج بيت الله بهطول الأمطار أمس بعدما أحال الغيث أرجاء المشعر إلى جو لطيف أزاح عنهم حدة الـ 40 مئوية.

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