شكرا لقرائتكم خبر عن الدغبشي لـ الخليج 365 : الحوثيون صعقوني.. وعلقوا ابني الشهيد من قدميه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (بعثة المشاعر)

قال الحاج صالح أحمد الدغبشي لـ«الخليج 365» إن الحوثيين أهانوا كرامته وكرامة الشعب اليمني كافة. وأوضح الدغبشي الذي يؤدي حج هذا العام مع ضيوف خادم الحرمين الشريفين أسر الشهداء المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، أنه فقد فلذة كبده «عبدالله» الذي كان أحد أفراد الجيش الوطني اليمني وقتل على أيدي جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، «ابني استشهد دفاعا عن العقيدة والوطن وفي سبيل الله واستعادة اليمن من الحوثيين». ويضيف أن الحوثيين أتوا إلى منزله وفتشوه ودخلوا غرفة نومه واتهموه بإخفاء أسلحة واعتقلوه مع ابنه لنحو شهرين وعذبوه بالصاعق الكهربائي، وعلقوا ابنه الشهيد من قدميه وصفعوه 150 صفعة، «هذه مليشيا إيرانية خبيثة وعلينا كيمنيين أن نقف صفا واحدا ضد هؤلاء الطغاة المجرمين». وأضاف: قضيتنا قضية وطن وإيمان وعقيدة والمسألة ليست يمن فقط بل مسألة الأمة الإسلامية، وبهذه المناسبة نشكر المملكة على جهودها وأعمالها الجبارة وأن يكلل أعمالها بالتوفيق.

وبين الحاج الدغبشي أن كل الحجاج اليمنيين وجدوا المعاملة الحسنة، مشيرا إلى أن كل مواطن أو مسؤول في المملكة يتعامل معنا بصورة طيبة، «أنا أعرف السعودية منذ عام 1393هـ درست وعشت فيها وأعرف معاملة السعوديين ولم أعرف طيلة فترة إقامتي هنا طريق الشرطة، أما هؤلاء الحوثيون الخبثاء فقد أهانوا كرامتي».