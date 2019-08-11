الرقيب مفرح: فقدت عيني بمقذوف .. وأرجأت علاجي لأداء الحج

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جدة - خالد شويل - بدر القثامي (منى) الرقيب عامر مفرح محمد عسيري، فقد عينه في اشتباك مع ميليشيات الحوثي إثر سقوط مقذوفين، في الأول فقد عينه وفي الثاني أصيب بشظايا في وجهه، كان ذلك في رمضان العام 1436.. والتقته "الخليج 365" في مخيم أسر الشهداء والمصابين، يقول مفرح أنه تم دحر العدو قبل أن يتم نقله للعلاج في المستشفى العسكري بالرياض للعلاج، وأضاف: «أكملت علاجي في ألمانيا إذ تم تركيب صفائح في الوجه إلى جانب فك صناعي وما زلت في فترة علاج بها وتلقيت اتصالاً من شؤون المتقاعدين عن تمكيني من أداء حج هذا العام، فعدت لأداء الفريضة وتأجيل الجراحة إلى صفر القادم» ويؤكد الرقيب مفرح عزمه العودة إلى ميدان الشرف والبطولة للدفاع عن الوطن عقب استكمال علاجه في ألمانيا، مؤكداً أن إصابته لن تمنعه عن أداء الواجب العظيم وافتداء الوطن بروحه وحياته.

الرقيب عامر مفرح محمد عسيري، فقد عينه في اشتباك مع ميليشيات الحوثي إثر سقوط مقذوفين، في الأول فقد عينه وفي الثاني أصيب بشظايا في وجهه، كان ذلك في رمضان العام 1436.. والتقته "الخليج 365" في مخيم أسر الشهداء والمصابين، يقول مفرح أنه تم دحر العدو قبل أن يتم نقله للعلاج في المستشفى العسكري بالرياض للعلاج، وأضاف: «أكملت علاجي في ألمانيا إذ تم تركيب صفائح في الوجه إلى جانب فك صناعي وما زلت في فترة علاج بها وتلقيت اتصالاً من شؤون المتقاعدين عن تمكيني من أداء حج هذا العام، فعدت لأداء الفريضة وتأجيل الجراحة إلى صفر القادم» ويؤكد الرقيب مفرح عزمه العودة إلى ميدان الشرف والبطولة للدفاع عن الوطن عقب استكمال علاجه في ألمانيا، مؤكداً أن إصابته لن تمنعه عن أداء الواجب العظيم وافتداء الوطن بروحه وحياته.

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