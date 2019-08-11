شكرا لقرائتكم خبر عن متطوع سعودي من مخيم «جمبوري أمريكا» إلى سفوح عرفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (بعثة الخليج 365 - المشاعر المقدسة)

كرست مواسم الحج ثقافة العمل التطوعي في أوساط السعوديين، ولاحظت "الخليج 365" نشاط المتطوعين في مختلف المواقع. هاهو الشاب عبدالرحمن الحربي (23 سنة) القائد الكشفي الطالب بجامعة الملك سعود في مركز استقبال التائهين يرشد الحجاج إلى مواقعهم. يقول لـ«الخليج 365»: أمارس العمل التطوعي منذ 7 سنوات، عدت من أمريكا إلى مكة إذ كنت مشاركا في مخيم جمبوري في الخارج الذي يشارك فيه 45 ألف مشارك من كافة دول العالم أما زميله تركي العبدالكريم الطالب بجامعة الملك سعود بالرياض فيضيف أنه يمارس التطوع في كل موسم، والحال ذاته للمتطوع الصحي حامد العصيمي من جامعة القصيم الذي يؤدي مهماته للعام الثاني، ويوضح أن أغلب الحالات في عرفات تمثلت في ضربات الشمس والإجهاد.

من جانبه، يقول معاذ صالح عبدالله إنه قدم من المدينة المنورة رفقة عدد من أفراد عائلته لتوزيع المياه في يوم عرفة احتسابا للأجر ويقومون كعائلة بهذا العمل سنويا.