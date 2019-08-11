شكرا لقرائتكم خبر عن «سرّيون» في جبل «الرحمة» يلاحقون النشالين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة)

يرتدون إحرامهم ويصعدون عرفة ويقفون بجبل الرحمة.. رجال الأمن السرّيون أجساد لا ترتاح، وأعين لا تغفل تراقب كل تحركات الحجيج وتقف على كل أركان المشعر لضمان الحجاج. "الخليج 365" رصدت منذ الساعات الأولى من الفجر انتشار رجال التحريات والبحث الجنائي في محيط المشعر فيما تتضاعف أعدادهم حول جبل الرحمة الذي تمت تغطيته بالكامل.

وتعمل المنظومة الأمنية عبر تقنيات عدة، منها الرسمي وأخرى عبر التخفي، فيرتدي البعض الإحرامات بهدف مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراء اللازم في وقت قياسي ضد كل من يحاول العبث بأمنالحجاج، وتعد قضايا النشل الأبرز في عرفات ثم قضايا فقدان الأغراض الشخصية مثل الأموال والهواتف، وتم تخصيص قسم خاص لعرض المفقودات.