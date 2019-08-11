شكرا لقرائتكم خبر عن قائد تحريات «الرحمة» لـ الخليج 365 : لا حوادث غير اعتيادية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة) وسط آلاف الحجاج ظلت أعين مريبة تجوب في عرفات وكأنها تبحث عن ضحية.. حاج منشغل بمناجاة ربه يسرق النشال هاتفه ولم يعِ المجرم أن عيوناً لا تغفو ترصد تحركه لتضبطه في حالة تلبس أعين لا تغفو، مكلفة بحفظ أمن الحجيج رجال التحريات والبحث الجنائي عيون يقظة ترصد وتراقب وتضبط، وتواصلت جهود رجال الأمن في عرفات بضبط أحد المشتبه بهم ظل يتنقل بين صخور جبل الرحمة مستهدفا عددا من الحجاج ما استدعى إيقافه للتثبت من وضعه وبتفتيشه عثر بحوزته على أوراق نقدية من عدة دول وهواتف مختلفة. ويؤكد قائد التحريات والبحث الجنائي في جبل الرحمة العميد محمد القحطاني لـ«الخليج 365» وجود فرق عالية التدريب انتشرت وفق المخطط لها «لم نشهد هذا العام حوادث غير اعتيادية، وهي أقل من العادية في مثل هذا الوقت من الأعوام الماضية».

وسط آلاف الحجاج ظلت أعين مريبة تجوب في عرفات وكأنها تبحث عن ضحية.. حاج منشغل بمناجاة ربه يسرق النشال هاتفه ولم يعِ المجرم أن عيوناً لا تغفو ترصد تحركه لتضبطه في حالة تلبس أعين لا تغفو، مكلفة بحفظ أمن الحجيج رجال التحريات والبحث الجنائي عيون يقظة ترصد وتراقب وتضبط، وتواصلت جهود رجال الأمن في عرفات بضبط أحد المشتبه بهم ظل يتنقل بين صخور جبل الرحمة مستهدفا عددا من الحجاج ما استدعى إيقافه للتثبت من وضعه وبتفتيشه عثر بحوزته على أوراق نقدية من عدة دول وهواتف مختلفة. ويؤكد قائد التحريات والبحث الجنائي في جبل الرحمة العميد محمد القحطاني لـ«الخليج 365» وجود فرق عالية التدريب انتشرت وفق المخطط لها «لم نشهد هذا العام حوادث غير اعتيادية، وهي أقل من العادية في مثل هذا الوقت من الأعوام الماضية».

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