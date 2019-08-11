، "جمعية البصريات السعودية" تخاطب الحجاج بـ 10 لغات ،

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استمرارًا لمشاركاتها الفعَّالة في جميع المحافل، وفي فكرة نالت استحسان المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعي، قامت الجمعية السعودية للبصريات بإطلاق مبادرة (الجمعية تخاطب الحجاج بلغاتهم) موجهة خلالها للحجاج نصائح عامة للمحافظة على صحة العينَيْن خلال موسم الحج بعشر لغات.
وشملت اللغات (الهندية، التركية، الروسية، الإندونيسية، المالايالية "كيرلا"، الصينية، الفرنسية، الأوردو، الإنجليزية، إضافة إلى اللغة العربية).
وأوضح المشرف العام على المبادرة، الأخصائي مهند بن سعيد، أن جمعية البصريات السعودية كانت سبَّاقة بالمشاركة في جميع المحافل الاجتماعية، وكان لا بد لها من إطلاق هذه المبادرة التي تستهدف ضيوف الرحمن، وسلامة أعينهم خلال أدائهم نسكهم. ولما كان الحج قِبلة لجميع المسلمين من جميع دول العالم، باختلاف أعراقهم ولغاتهم وجنسياتهم، كان من واجبنا تذليل حاجز اللغة لإيصال المعلومات التي تهم صحة أعينهم؛ فعملنا على ترجمة النصائح إلى أكثر اللغات انتشارًا.
وبيَّن أن المبادرة لقيت تفاعلاً كبيرًا من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ وصلت المشاهدات خلال الساعات الأولى إلى أكثر من 50 ألف مشاهدة.
وأعلن "ابن سعيد" إطلاق مبادرة مصاحبة؛ إذ ستخصص جمعية البصريات السعودية حسابًا على منصة "تويتر" للإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بصحة العين تحت إشراف متخصصين في البصريات على مدار الساعة طوال أيام موسم الحج.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 02:01 AM
من خلال مبادرة نالت الاستحسان
استمرارًا لمشاركاتها الفعَّالة في جميع المحافل، وفي فكرة نالت استحسان المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعي، قامت الجمعية السعودية للبصريات بإطلاق مبادرة (الجمعية تخاطب الحجاج بلغاتهم) موجهة خلالها للحجاج نصائح عامة للمحافظة على صحة العينَيْن خلال موسم الحج بعشر لغات.
وشملت اللغات (الهندية، التركية، الروسية، الإندونيسية، المالايالية "كيرلا"، الصينية، الفرنسية، الأوردو، الإنجليزية، إضافة إلى اللغة العربية).
وأوضح المشرف العام على المبادرة، الأخصائي مهند بن سعيد، أن جمعية البصريات السعودية كانت سبَّاقة بالمشاركة في جميع المحافل الاجتماعية، وكان لا بد لها من إطلاق هذه المبادرة التي تستهدف ضيوف الرحمن، وسلامة أعينهم خلال أدائهم نسكهم. ولما كان الحج قِبلة لجميع المسلمين من جميع دول العالم، باختلاف أعراقهم ولغاتهم وجنسياتهم، كان من واجبنا تذليل حاجز اللغة لإيصال المعلومات التي تهم صحة أعينهم؛ فعملنا على ترجمة النصائح إلى أكثر اللغات انتشارًا.
وبيَّن أن المبادرة لقيت تفاعلاً كبيرًا من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ وصلت المشاهدات خلال الساعات الأولى إلى أكثر من 50 ألف مشاهدة.
وأعلن "ابن سعيد" إطلاق مبادرة مصاحبة؛ إذ ستخصص جمعية البصريات السعودية حسابًا على منصة "تويتر" للإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بصحة العين تحت إشراف متخصصين في البصريات على مدار الساعة طوال أيام موسم الحج.
، "جمعية البصريات السعودية" تخاطب الحجاج بـ 10 لغات ،
المصدر : الخليج 365
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