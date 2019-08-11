وقت صلاة العيد في الرياض 1440 موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية eid adha 2019

ننشر وقت صلاة العيد في الرياض 1440 بالإضافة إلى موعد صلاة عيد الأضحى في كافة المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أوقات صلاة عيد الأضحى المبارك في كافة مناطق ومدن المملكة وفقاً لتوقيت أم القرى 1440، كما أعلنت أيضاً عن قيامها بتجهيز ما يزيد عن 6510 مسجداً ومصلى بكافة المناطق على مستوى المملكة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 1440، ومن خلال موقع عرب نيوز يمكنكم التعرف على وقت صلاة عيد الأضحى في جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام وسكاكا وبريدة وغيرهم من المدن السعودية الرئيسية.

وقت صلاة العيد في الرياض 1440

يستقبل المسلمين والمسلمات عيد الأضحى المبارك بفرحة غامرة، حيث يعد عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين، ويوافق هذا العيد لتاريخ العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، وذلك بعد الانتهاء من الوقوف بعرفات الذي يعد من أهم مناسك الحج، ويستمر العيد لمدة أربعة أيام شرعاً تبدأ من 10 ذي الحجة وتنتهي في الثالث عشر من ذات الشهر الهجري (يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة)، حيث يختلف عن عيد الفطر المبارك الذي يمتد لمدة يوم واحد فقط، أما عن وقت صلاة العيد في الرياض 1440 فيمكنكم التعرف عليه وعلى موعد صلاة الأضحى في السعودية بكافة مدنها من خلال الجدول التالي:

م المدينة التوقيت م المدينة التوقيت 1 الرياض 5:40 صباحاً 2 المدينة المنورة 6:09 صباحاً 3 مكة المكرمة 6:12 صباحاً 4 جدة 6:15 صباحاً 5 الدمام 5:24 صباحاً 6 بريدة 5:49 صباحاً 7 أبها 6:05 صباحاً 8 حائل 5:56 صباحاً 9 تبوك 6:15 صباحاً 10 الباحة 6:07 صباحاً 11 جازان 6:07 صباحاً 12 نجران 6:00 صباحاً 13 سكاكا 5:59 صباحاً 14 عرعر 5:54 صباحاً 15 الطائف 6:10 صباحاً 16 عنيزة 5:49 صباحاً 17 الأحساء 5:28 صباحاً 18 خميس مشيط 6:04 صباحاً 19 الجبيل 5:25 صباحاً 20 ينبع 6:16 صباحاً 21 حفر الباطن 5:38 صباحاً 22 المجمعة 5:44 صباحاً 23 الدوادمي 5:50 صباحاً 24 الزلفى 5:45 صباحاً 25 الخرج 5:38 صباحاً 26 السليل 5:50 صباحاً 27 الرس 5:51 صباحاً 28 شقراء 5:45 صباحاً 29 طريف 6:02 صباحاً 30 الوجه 6:19 صباحاً 31 بيشة 6:03 صباحاً 32 القريات 6:08 صباحاً 33 الأفلاج 5:44 صباحاً 34 الخفجي 5:28 صباحاً 35 تيماء 6:09 صباحاً 36 رابغ 6:14 صباحاً 37 رفحاء 5:46 صباحاً 38 العلا 6:13 صباحاً 39 أملج 6:17 صباحاً 40 عفيف 5:57 صباحاً

من خلال الجدول المرفق بالمقال يمكنكم الآن التعرف على وقت صلاة العيد في الرياض 1440 أو موعد صلاة عيد الأضحى السعودية بكافة مدنها وفقاً لتقويم أم القرى، كما يمكنكم التعرف على موعد صلاة العيد في القاهرة 2019، وكذلك معرفة وقت صلاة عيد الأضحى في مصر بكافة محافظاتها عبر موقعنا موقع عرب نيوز، وكل عام وأنتم بخير.