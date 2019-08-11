كيف قدم الحجاج القطريين إلى السعودية لأداء مناسكهم؟

قالت صحيفة “الشرق الأوسط” بأن المطارات السعودية سجلت خلال الأيام الماضية وحتى يوم الجمعة، وصول حجاج من قطر على متن 8 رحلات جوية من دول الخليج إلى مكة المكرمة لأداء مناسكهم. وقال العقيد سليمان اليوسف، مدير جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم السبت، إن القطاعات الحكومية السعودية قدمت لهم جميع الخدمات في مكتب الجوازات بقاعة الوصول، مشيرا إلى أنه تم تسجيل وصول الحجاج القطريين إلى مطارات المدينة والطائف.

وصرح العقيد اليوسف، بأن الرحلات التي وصلت مساء الجمعة كانت جميعها على خطوط عربية. إلى ذلك، قال العقيد حمدي العصيمي، مدير إدارة العمليات في جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، إن توافد الحجاج القطريين لمطار الملك عبد العزيز استمر خلال الـ 6 أيام الماضية. ولفت العصيمي إلى أن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز حتى يوم الجمعة، تجاوز 8 رحلات مختلفة، منها لشركات طيران خليجية.