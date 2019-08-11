شاهد.. نائب أمير مكة يتجول بين جموع الحجيج بعرفات

تجّول نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، بين جموع الحجيج في مشعر عرفات، واطلع على الخدمات التي تقدمها لهم الجهات.
وأظهرت الصور التي بثتها إمارة منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، وهو يتجول في مشعر عرفات، قبيل نفرة الحجيج إلى مشعر مزدلفة بعد أن أدوا الركن الأكبر في الحج، وهو الوقوف بعرفة، وسط منظومة من الخدمات المقدمة لهم من كل الجهات.
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